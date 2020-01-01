بالفيديو.. وصول نازحين من ادلب الى مناطق قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- وصلت الدفعة الثالثة من النازحين من محافظة ادلب الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مراسل كوردستان 24 رضوان بيزار ان دفعة ثالثة من من نازحي ادلب وصلت إلى مدينة منبج تمهيدا لنقلهم الى مخيمات ابو قبيع بالرقة.

واشار الى ان عدد العوائل بلغ 450 نازحا، اي نحو 75 عائلة.

ووصل في وقت سابق نحو 700 نازح الى تلك المناطق وذلك بالتنسيق عبر لواء الشمال الديمقراطي وهم من ابناء ادلب المنضويين تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية.

ومن المتوقع وصول دفعات جديدة بالايام القادمة.

سوار احمد