البرلمان العراقي يمرر ثلاثة وزراء ويخفق في رابع

اربيل (كوردستان 24)- صوت البرلمان العراقي الاثنين على تسمية وزراء لشغل وزارات الدفاع والداخلية والعدل التي كانت شاغرة منذ أن تولى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه اواخر العام الماضي.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على المناصب الوزارية الشاغرة في الاشهر الماضية، لكن الصراع بين أكبر كتلتين يهيمن عليها الشيعة أجل ذلك.

وتركز الصراع، طيلة الفترة الماضية، بين كتلتي الاصلاح والبناء على وزارتي الداخلية والدفاع.

وتم اختيار نجاح الشمري لوزارة الدفاع. والشمري وهو عسكري قديم مدعوم من ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وانتخب ياسين الياسري لوزارة الداخلية. ويحظى الياسري ذات التوجهات الليبرالية بدعم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكم المعارض.

كما اُنتخب البرلمان فاروق شواني لوزارة العدل.

وشواني وهو قاض قديم ومولود في كركوك، مرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واخفق البرلمان في تمرير مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني، التي يدعمها زعيم المشروع العربي خمس الخنجر ضمن تحالف البناء.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها رفض مرشحة الخنجر.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الوزراء الثلاثة الذين نالوا ثقة البرلمان ادوا اليمين القانونية فور انتخابهم وسيباشرون مهامهم بعد ذلك.

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا القوى السياسية الى الضغط باتجاه اكمال تشكيل حكومة عبد المهدي التي تواجه جملة تحديات.