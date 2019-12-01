العراق يعيد افتتاح معبر مع إيران بعد إغلاق استمر أشهراً عدة

أربيل (كوردستان 24)- قررت السلطات العراقية إعادة فتح معبر مندلي الحدودي مع ايران بعد إغلاق استمر نحو خمسة اشهر، حسبما ذكرت هيئة المنافذ الحدودية.

واُغلق المنفذ في آب أغسطس الماضي بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد شبهات بفساد مالي وإداري في المنفذ الواقع بمحافظة ديالى.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان إن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وافق على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي يوم غد الثلاثاء.

وأضاف البيان أن قرار إعادة الافتتاح جاء بعد "إكمال الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ والبنى التحتية والخدمية وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة فيه وتوفير الأجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ سابقا".

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.