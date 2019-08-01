مكافحة الارهاب يطيح بـ 15 داعشيا بعملية انزال في الانبار

اربيل (كوردستان 24)- تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل 10 من عناصر تنظيم داعش والقاء القبض على خمسة اخرين بصحراء الانبار.

وجاء في بيان للجهاز انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الارهابي نفذت الوحدة التكتيكية الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات انزال في صحراء الانبار في مناطق الرطبة ووادي حوران".

وتابع البيان "واسفرت العملية عن مقتل 10 ارهابيين بينهم اثنين يرتدون احزمة ناسفة والقاء القبض على 5 آخرين بالاضافة الى تدمير عدة مضافات لعصابات داعش الارهابي بضربات جوية متعددة".

سوار أحمد