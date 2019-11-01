أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، إن الظرف الذي يمر به العراق لا يتحمل حكومة تصريف أعمال ولا بد من "بديل مناسب".

وأعلن عبد المهدي استقالته بعدما تأزمت الأوضاع في البلاد على وقع احتجاجات دامية فجرت أسوأ أزمة منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وقرأ عبد المهدي نص الاستقالة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس وبعدها أرسلها الى البرلمان للمصادقة عليها بحسب القانون.

وجاء في نص الاستقالة "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".

وقال عبد المهدي في استقالته "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

وتابع مخاطبا البرلمان "لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".