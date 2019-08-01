اجراءات روسية تركية مشتركة للقضاء على "الارهابيين" بادلب

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أنه ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حددا إجراءات إضافية مشتركة تستهدف القضاء على "الإرهابيين" في منطقة إدلب السورية.

واحتدمت المعارك بين قوات الاسد بدعم روسي والفصائل المعارضة في اخر معقل لها بمحافظة ادلب خلال الاسابيع الماضية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان "حددت مع الرئيس التركي خطوات إضافية مشتركة لتحييد أوكار الإرهابيين في إدلب وإعادة الوضع لطبيعته هناك وفي سوريا بأكملها نتيجة لذلك".

وأضاف بوتين عقب محادثاته مع أردوغان إنه والرئيس التركي شددا على أن سوريا يجب أن تظل دولة موحدة وفق ما افادت وكالة رويترز.