"يبقى الاسد اسدا.. ذكرا كان ام انثى".. شاهد التدريب الشاق للبيشمركة النساء

أربيل (كوردستان 24)- فتيات ونساء يحملن الأسلحة الثقيلة ويرتدين البزات العسكرية، ويخضن تدريبا شاقا جنبا الى جنب مع البيشمركة الرجال وكل غايتهن الذود عن ارضهن وشعبهن.

وتصر العديد من النساء الكورديات على اثبات المثل الكوردي المعروف "الأسد ....حين يخرج من عرينه، يبقى أسداً، سواء كان ذكراً أم أنثى"، فقد سطرت الكثيرات من النساء الكورديات ملاحم في البطولة.

ويعود تاريخ أول تجربة للقوات الخاصة بالنساء الى عام 1996 عندما تم تشكيل فوج مدرب من النساء في محافظة السليمانية.

إلا أنه في الاعوام القليلة الماضية، ومع هجوم تنظيم داعش على اقليم كوردستان، زاد عدد المتطوعات في البيشمركة بشكل ملفت.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لتيفور محمد