شرطة اربيل توضح حقيقة "هجوم على مقر حزبي" في المدينة

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر في شرطة اربيل اليوم الاثنين، ان ما حدث ليلة امس الاحد قرب مقر الجبهة التركمانية في أربيل لا يعدو كونه خلافا شخصيا حدث قرب المقر.

وقال المصدر في تصريح صحفي "ما حدث قرب مقر الجبهة التركمانية في أربيل هو خلاف شخصي بين سائق سيارة أجرة وشخص آخر ادى الى نشوب مشاجرة بينهما قرب المقر، وبعد ذلك تدخل أحد حراس المقر لإبعادهما عن المكان، ثم تطور الخلاف اللفظي مما استدعى للتوجه الى الشرطة".

وجاء حديث المصدر المسؤول تعليقاً على ما نشرته وسائل إعلام محلية بشأن "هجوم على مقر حزبي" في اربيل.

ونفى المصدر المسؤول وقوع أي هجوم او تبادل لإطلاق النار على المقر، كما روجت له بعض وسائل الإعلام، داعياً في الوقت ذاته الى توخي الدقة والمهنية في النشر.

سوار أحمد