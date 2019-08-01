بالصور | نيجيرفان بارزاني يتحمل نفقات "غرب آسيا" ويحضر احدى المباريات

اربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت متأخر من ليلة الأحد، مباراة كرة القدم بين منتخبي الكويت والسعودية، التي جرت في إطار مباريات بطولة غرب آسيا.

وانطلقت المباريات يوم امس في ملعب فرنسو حريري الدولي بأربيل، وفاز فيها منتخب الكويت بهدفين لهدف واحد للمنتخب السعودي.

ووجه نيجيرفان بارزاني بتحمل نفقات المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لبطولة لاتحاد غرب اسيا بحسب بيان لاتحاد كرة القدم العراقي.

وأضاف البيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع بارزاني مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود على هامش افتتاح مباريات المجموعة.

وذكر البيان أن مسعود قدم شكره وتقديره العالي نيابة عن عائلة كرة القدم العراقية، مبينا ان هذا الامر ليس بالجديد السيد بارزاني الداعم الكبير لرياضة العراق بوجه عام وكرة القدم بشكل خاص.

كانت الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية قد شهدت فوز البحرين على الاردن.