مسرور بارزاني يوجه بإعادة رفاة غرقى من كوردستان قضو بـ"ايجة"

أربيل (كوردستان 24)- اكد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بضرورة اعادة رفاة مواطنين من الاقليم قضوا غرقا في بحر ايجة بتركيا.

وجاء في بيان لجوتيار عادل ان رئيس حكومة اقليم كوردستان عبر عن ألمه بخبر غرق عدد من مواطني اقليم كوردستان اثناء محاولة الهجرة بقارب مطاطي من السواحل التركية الى البر اليوناني.

واكد عادل ان مسرور بارزاني وجه المؤسسات الحكومية المعنية بضرورة اعادة رفاة الغرقى الى اقليم كوردستان.

وكان عدد من مواطني الاقليم قد قضوا غرقا في بحر ايجة اثناء محاولتهم الهجرة الى اوروبا.

سوار احمد