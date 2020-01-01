البرلمان يستعد لتسلم قانون ينصف متقاعدي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر احمد، أن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون التقاعد الموحد الى برلمان الإقليم بهدف تشريعه.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة البرلمان ليلة أمس "تطرقنا الى عدة مواضيع في الجلسة من بينها ما يتعلق بمجال الحمايات وتنظيم الوحدات المعنية بهم من حمايات الأطراف السياسية والموظفين الكبار والدرجات العليا في الحكومة والمسؤولين العسكريين والأمنيين".

وأشار الوزير الى أنه "تم تضمين فقرة جيدة تتعلق بهم في مشروع قانون الإصلاح من قبل حكومة الإقليم وقد أيدها البرلمانيون".

وفيما يخص رواتب التقاعد لقوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي قال الوزير إن "الحكومة ستقدم مشروع قانون ينظم هذا المجال، ولغرض التقليل من الفروقات المالية بين الدرجات العالية والدنيا".

وأضاف احمد أن "وزارة داخلية إقليم كوردستان تدعم القانون العراقي رقم 18 لسنة 2011 الخاص بقوى الأمن الداخلي والذي تم إنفاذه وفق قانون رقم 15 للسنة ذاتها الذي ينص على ألا يتقاضى المتقاعد أدنى الرواتب".

وأفصح وزير داخلية الإقليم انه "وفق ما تم الاتفاق عليه مع بغداد في حل المشكلات، وتأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم وعلى اثر ذلك سترسل حكومة كوردستان قريبا قانون التقاعد الموحد الى البرلمان لغرض تشريعه".