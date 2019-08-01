بارزاني وماس يؤكدان ضرورة حل خلافات بغداد – اربيل

اربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و القنصل الفرنسي في اربيل دومنيك ماس على ضرورة حل خلافات بغداد واربيل بالحوار.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني لماس والوفد المرافق في اربيل.

وأكد الجانبان على ضرورة حل كافة القضايا الخلافية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عبر الحوار.

وثمن القنصل الفرنسي عاليا العلاقات المميزة بين فرنسا واقليم كوردستان خصوصا مع انتهاء عمله كقنصل في اربيل.

وهنأ ماس بارزاني بمناسبة عيد الاضحى والذكرى 73 لتاسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

سوار أحمد