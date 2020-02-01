تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي، تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد نحو شهرين من استقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وقال التلفزيون العراقي إن الرئيس برهم صالح كلف علاوي برئاسة الوزراء، لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين.

وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

وقال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة... وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".