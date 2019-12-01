العراق

أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بسبب الفساد وانتهاك حقوق الإنسان

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أمريكا تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين
أمريكا تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين
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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة عقوبات على أربعة عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد، وذلك بعدما انتقدت واشنطن قتل متظاهرين في احتجاجات ضد حكومة بغداد.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء الجماعة أيضا.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

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