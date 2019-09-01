قبل زيارة بغداد.. وفد حكومي وبرلمان كوردستان يجتمعان اليوم

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد وفد من حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس اجتماعاً مع برلمان اقليم كوردستان لبحث آخر المستجدات في العلاقات بين اربيل وبغداد.

ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي يستعد فيه وفد حكومي رفيع لزيارة بغداد الاسبوع المقبل لبحث جملة من القضايا المشتركة.

وذكرت حكومة اقليم كوردستان في بيان أن الوفد الحكومي سيبحث مع البرلمان "تبادل المعلومات حول آخر المستجدات في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل للصحفيين إن وفداً من حكومة اقليم كوردستان سيزور بغداد لاجراء محادثات بشأن الموازنة المالية الاتحادية 2020.

‎وبحسب البيان فإن الوفد سيبحث إشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة كوردستان.

وقال عادل في مؤتمره الذي عقده بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم امس، إن اقليم كوردستان يسعى لحسم الخلافات مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

ونال إقليم كوردستان، في موازنة الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الموازنة المالية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.