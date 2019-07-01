دمشق تستبدل "مطلوباً دولياً" بآخر "معاقب" مديراً للمخابرات الجوية

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت تقارير صحفية سورية، أن دمشق عينت اللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية خلفا لجميل الحسن.

وبحسب شبكة أخبار طرطوس الآن وشبكة أخبار حمص فان اسماعيل نائب الحسن حل محله مديرا للمخابرات الجوية السورية.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السورية خبراً حول ذلك.

وفي عام 2011، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الحسن ووصفت المخابرات الجوية بأنها إحدى وكالات الأمن الأربعة الرئيسية في سوريا.

وأصدر الادعاء الألماني في العام الماضي أمر اعتقال دوليا للحسن متهما إياه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية" بسبب دوره في الحرب السورية والاحتجاجات الجماعية التي سبقتها.

ونُقل عن الحسن قوله خلال مقابلة مع صحيفة اندبندنت البريطانية في 2016 إنه يجب على الحكومة استخدام قوة أكبر ضد المعارضة في بداية الحرب.

واضاف في حينها "لو كنا فعلنا ما فعلناه في حماة في بداية الأزمة لأنقذنا كثيرا من الدم السوري" مشيرا إلى سحق انتفاضة للإخوان المسلمين في حماة في 1982.

وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين.