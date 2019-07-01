قادة كوردستان يستذكرون ضحايا الايزيديين ويهنئون بـ"اربعينية الصيف"

اربيل (كوردستان 24)- وجه قادة اقليم كوردستان التهنئة للايزيديين بمناسبة عيد اربعينية الصيف فيما استذكروا الضحايا متعهدين بالعمل على اعادة كافة الايزيديين الى مناطقهم.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في رسالة بعثها بهذه المناسبة "اهنئ رجال الدين وكافة الاخوة والأخوات الايزيديات في كوردستان والعالم بمناسبة اربعينية الصيف".
واضاف "وأؤكد على دعمنا لكم والعمل على التئام جراحكم".
ووجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، رسالة تهنئة للايزيديين متمنيا "أن يحتفلوا بعيدهم في جو من السلام والطمأنينة".
واكد مسرور بارزاني ان "حكومة اقليم كوردستان تسخر كل إمكاناتها في سبيل التخفيف من آلام الاخوة الايزيديين وعودة النازحين إلى مناطقهم في شنكال وبحزاني،ومعرفة مصير كافة الضحايا".
واستذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ضحايا الايزيديين في رسالة وجهها لهم، متمنيا "أن تحل الأعياد والمناسبات القادمة، وقد عاد جميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى أرضهم وديارهم وقد أعيد إعمارها، وتحرر كل المفقودين والمختطفين".
سوار أحمد
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