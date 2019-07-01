قادة كوردستان يستذكرون ضحايا الايزيديين ويهنئون بـ"اربعينية الصيف"

واستذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ضحايا الايزيديين في رسالة وجهها لهم، متمنيا "أن تحل الأعياد والمناسبات القادمة، وقد عاد جميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى أرضهم وديارهم وقد أعيد إعمارها، وتحرر كل المفقودين والمختطفين".

سوار أحمد