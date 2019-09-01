ثلاثة جرحى بانفجار استهدف جراراً زراعياً في جلولاء

اربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر امني الجمعة أن ثلاثة مزارعين اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف جراراً زراعياً في بلدة جلولاء في محافظة ديالى.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت على جرار زراعي مما اسفر عن اصابة ثلاثة مزارعين بجروح.

وأضاف أن المزارعين الثلاثة نقلوا الى المستشفى غير أن اصابة احدهما خطرة.

ووقع التفجير في قرية ام الحنطة وهي المنطقة التي كانت في السنوات القليلة الماضية مسرحاً لأعمال عنف وتفجيرات ضد المدنيين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار اليوم لكن البلدة المتنازع عليها شهدت في الاونة الأخيرة هجمات مماثلة اعلن داعش مسؤوليته عنها.

وتقع جلولاء على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بعقوبة.