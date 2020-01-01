ترامب يهاتف عبد المهدي ويدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث آخر تفاصيل محاولات السفارة الأمريكية من قبل محتجين مؤيدين لإيران.

وقال عبد المهدي في بيان أصدره مكتبه إنه ابلغ ترامب بأن الهجوم على السفارة الأمريكية جاء "بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة" في إشارة الى القصف الأمريكي على كتائب حزب الله في القائم.

وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات".

وتابع "سعت الحكومة العراقية دائما للحفاظ على علاقات طيبة بدول الجوار ومنها جمهورية إيران الإسلامية وكذلك الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأوضاع تدهورت بسبب الخلافات بين الجانبين وان العراق يريد أن يكون بلد تفاوض وتهدئة".

وقال عبد المهدي لترامب "إنكم تذكرون بأنكم لا تريدون الحرب ونسمع من القادة الإيرانيين موقفا مشابها، وقد أكد العراق على أهمية التفاوض أو على الأقل الوصول إلى ترتيبات واتفاقات واقعية للتهدئة".

الى ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى الشرق الأوسط ردا الهجوم على السفارة الأمريكية.

وقال إسبر في بيان إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا، مشيراً الى أن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.