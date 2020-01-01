العراق

ترامب يعلق على انسحاب أنصار الحشد من محيط السفارة الأمريكية

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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ترامب يعلق على انسحاب الحشد من محيط السفارة ببغداد
ترامب في زيارة سابقة الى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار - صورة: من ارشيف رويترز
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أربيل (كوردستان 24)- علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على انسحاب انصار الحشد الشعبي من محيط سفارة بلاده في العاصمة العراقية، وقال إن خيرة العسكريين الأمريكيين نُشروا بأفضل المعدات الحربية في الموقع على وجه السرعة.

ويوم أمس، أمر الحشد الشعبي، قواته وأنصاره بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد "احتراماً لقرار الحكومة العراقية".

وأعاد ترامب نشر تغريدة تتحدث عن انسحاب أنصار الحشد الشعبي من محيط السفارة الواقعة في قلب المنطقة الخضراء المحصنة.

وقال ترامب ملمحاً الى أن انسحاب الحشد الشعبي جاء بعد نشر "أفضل المعدات وخيرة العسكريين في العالم، في الموقع بسرعة".

وكان العشرات من مؤيدي الحشد الشعبي قد اقتحموا المنطقة الخضراء وطوقوا السفارة الأمريكية وطالبوا بإغلاقها وإخراج الجيش الأمريكي من العراق.

وذكرت مصادر أن الجيش الأمريكي أرسل تعزيزات الى بغداد لمواجهة أي طارئ.

وهاجم المحتجون السفارة الأمريكية رداً على مقتل 25 من مقاتلي كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي في ضربة جوية ببلدة القائم الحدودية قبل نحو خمسة أيام.

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