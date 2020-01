ترامب يعلق على انسحاب الحشد من محيط السفارة ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على انسحاب انصار الحشد الشعبي من محيط سفارة بلاده في العاصمة العراقية، وقال إن خيرة العسكريين الأمريكيين نُشروا بأفضل المعدات الحربية في الموقع على وجه السرعة.

ويوم أمس، أمر الحشد الشعبي، قواته وأنصاره بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد "احتراماً لقرار الحكومة العراقية".

وأعاد ترامب نشر تغريدة تتحدث عن انسحاب أنصار الحشد الشعبي من محيط السفارة الواقعة في قلب المنطقة الخضراء المحصنة.

Best equipment & finest military in the World. On site quickly! https://t.co/cDUtqFLLYB