موسكو: الوجود الامريكي في سوريا يزيد الوضع تعقيدا

اربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان وجود القوات الامريكية في سوريا يعقد وضع البلاد أكثر.

وجاءت تعليقات زاخاروفا اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الروسية موسكو.

وقالت زاخاروفا ان "الوجود الامريكي في سوريا يعقد الامور أكثر وليس من مصلحة سوريا استمرار البقاء الامريكي هناك".

ويتركز الوجود الامريكي في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقاعدة التنف هي الموقع الوحيد الذي يضم وجودا أمريكيا عسكريا كبيرا داخل سوريا خارج الشمال.

سوار أحمد