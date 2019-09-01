بارزاني والحلبوسي: الاجواء "ايجابية" وينبغي استمرار حوار بغداد - اربيل

اربيل (كوردستان 24)- اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على ضرورة الاستفادة من الاجواء الايجابية في العلاقات بين بغداد واربيل.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني للحلبوسي والوفد المرافق في اربيل.

واكد الجانبان على ضرورة الاستفادة من الاجواء الايجابية في العلاقات بين اربيل وبغداد لحل كافة القضايا العالقة استنادا الى مواد الدستور العراقي، فيما شدد الطرفان على اهمية استمرار الحوار.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى اربيل اليوم الخميس للقاء كبار المسؤولين في اقليم كوردستان.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اخرى مماثلة أجراها الرئيس العراقي برهم صالح وعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قادة اقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يلتقي الحلبوسي مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لاجراء نقاشات بشأن آخر المستجدات في العلاقات بين اربيل وبغداد.

وزيارة المسؤولين الاتحاديين الى اربيل تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسناً مع مواصلة تبادل زيارات الوفود.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اشار في آخر تصريح له الى الفرصة مواتية لايجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومتين.