كورونا ينتشر.. العراق يجلي رعاياه من ووهان الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية الاثنين عن البدء بإجلاء الرعايا العراقيين من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي الفيروس الجديد في الصين إلى 81 بينما مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد في مسعى لكبح انتشار الفيروس.

وفرض العراق بالفعل إجراءات في مطاراته لفحص القادمين من الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن طائرة من الخطوط الجوية العراقية خصصت لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية إلى بغداد.

ويأتي التحرك العراقي بعدما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنحو 30 في المئة إلى 2744، نصفهم تقريبا في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

وللعراق 63 من الرعايا بينهم 20 طفلاً في مدينة ووهان التي تعيش شللا عاماً فيما بدت شوارعها مهجورة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24.