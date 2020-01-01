صالح والملك سلمان يبحثان نزع فتيل الأزمة بعد مقتل سليماني

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سبل نزع فتيل الأزمة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية ببغداد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان مع صالح لبحث آخر المستجدات والتوتر المتصاعد في المنطقة بعد اغتيال سليماني.

وبحسب بيان رئاسي عراقي فان الملك سلمان أكد دعم بلاده لاستقرار العراق، "وعلى ضرورة النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وألا يكون ساحةً لتصفية الصراعات".

وشدد العاهل السعودي، بحسب البيان، على "أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعموم المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مقتل سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة استهدف سيارتهما في شارع طريق مطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة.