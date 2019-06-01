عبد المهدي يتوعد "الفلول المنهزمة" من خارج بغداد

اربيل (كوردستان 24)- توعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت "فلول داعش"، قائلاً إن القوات المسلحة ستلاحق مسلحي التنظيم اينما كانوا في البلاد.

وقال عبد المهدي، خلال زيارته موقع مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين فجر اليوم "لن نسمح لفلول داعش المنهزمة بالتقاط انفاسها وقواتنا تلاحقهم في الصحاري".

وهذه اول زيارة لعبد المهدي الى سبايكر منذ توليه منصبه اواخر العام الماضي. وزيارة رئيس الوزراء الى مدن البلاد نادرة الى حد ما.

وفي اعقاب سقوط مدينة الموصل عام 2014، اعدم عناصر من تنظيم داعش رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر قرب تكريت.

ونقل بيان حكومي عن عبد المهدي متوعداً مسلحي داعش "لن يكون لهم مكان آمن في العراق".

ودعا رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، القوات العراقية لليقظة والحذر والحفاظ على النصر الذي تحقق ضد التنظيم.

وأعلن العراق في اواخر عام 2017 هزيمة داعش، ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة في العديد من مناطق البلاد بما فيها تلك التي اُنتزعت من المتطرفين.