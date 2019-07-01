قصف تركي يستهدف سيارة تقل مقاتلين من "العمال" في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- استهدف الطيران الحربي التركي سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني واسفر القصف عن مقتل ثلاثة مقاتلين من الحزب في ناحية اتروش.

ووقعت عملية الهجوم يوم امس الخميس في اتروش التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وكثيراً ما تنفذ الطائرات التركية غارات جوية على قرى حدودية في إقليم كوردستان ضد ما تقول أنقرة إنها مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

ولا يزال حزب العمال ينشر مقاتليه في أكثر من المئات من القرى داخل اقليم كوردستان على الرغم من دعوات حكومية له بضرورة اخلائها.

وغالبا ما يلحق القصف المتبادل بين تركيا وحزب العمال خسائر بشرية واضراراً بممتلكات المزارعين والقاطنين في القرى الحدودية.