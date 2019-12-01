كوردستان تنشر أحدث احصائية للضحايا الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- نشر مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، احدث احصائية للضحايا الايزيديين على يد تنظيم داعش.
وجاء في بيان للمكتب ان الاحصائيات الواردة ادناه مسحلة لدى الامم المتحدة.
وخطف داعش أكثر من ستة آلاف ايزيدي فيما تم تحرير نصفهم من قبضته بينما لا يزال النصف الآخر في عداد المفقودين بينهم، إن لم يكن اغلبهم، من النساء والأطفال.
وبحسب البيان فإن الاحصائية كالتالي: كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة، عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .
- عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيلا.
- عدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745
- عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 81 مقبرة جماعية . إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .
- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا .
- عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من 100.000
- عدد المختطفين 6417 منهم :
الاناث 3548
الذكور 2869
- أعداد الناجيات والناجين من قبضة مسلحي داعش كالاتي :
المجموع : 3528 منهم
النساء : 1199
الرجال : 339
الأطفال الإناث : 1040
الأطفال الذكور : 950
- عدد الباقين : 2889
الاناث : 1309
الذكور : 1580
واعلن مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين، في وقت سابق عن وضع "خطة جديدة" لتحرير من تبقى من الأسرى في قبضة تنظيم داعش.
ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين والأسرى الايزديين مستمرة داخل الأراضي العراقية والسورية منذ هزيمة التنظيم قبل نحو عامين.
وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الايزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم لاسيما داخل الموصل المجاورة.
وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة واستعبد الكثير منهم فيما اجبر الأطفال على اعتناق الديانة الإسلامية بالقوة وأعدم الرجال.
سوار احمد
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