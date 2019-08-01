أردوغان يحدد سقفاً للمنطقة الآمنة ويطرح بديلاً مرهوناً بواشنطن

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا إذا لم يسيطر الجيش التركي على المنطقة في غضون اسابيع.

وقال أردوغان في كلمة له القاها امس في اسطنبول "لم يعد لدينا صبر حيال تأسيس المنطقة شرق الفرات الممتدة على طول الحدود السورية التركية، ولن نقبل أي شيء غير سيطرة جيشنا على هذه المنطقة".

وتابع "سننفذ خطة عمليتنا الخاصة بنا إذا لم يسيطر جنودنا على المنطقة خلال بضعة أسابيع، وإذا لم نبدأ إقامة هذه المنطقة فعليا عبر جنودنا وبشروطنا في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك".

ولم يكشف أردوغان ما سيترتب على خطة العمليات، لكنه حذر سابقا من أن تركيا ستشن هجوما بنفسها عبر الحدود إذا لزم الأمر لإبعاد وحدات حماية الشعب الكوردية عن حدودها.

وشكلت تركيا والولايات المتحدة مركز عمليات مشتركاً للمنطقة الآمنة المزمعة على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، لكنهما على خلاف بشأن مساحتها وهيكل قيادة القوات التي ستعمل فيها.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة بالعمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة بسوريا.

واشار أكار الى أن أولى الطلعات المشتركة للمروحيات مع الجانب الامريكي بدأت، كما بدأ ردم وازالة مواقع وتحصينات للوحدات الكوردية على طول الحدود الشمالية.

وكانت السلطات في المنطقة التي يديرها الكورد ذاتياً في الشمال قد اعلنت سحب وحدات حماية الشعب من مواقعها في تل أبيض ورأس عيسى على الحدود.