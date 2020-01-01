الصين تشرع بأولى خطوات بناء قنصليتها في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد ديوان وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان الاثنين مراسم التوقيع على موافقة لبناء قنصلية للصين الشعبية في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان انه جرى اليوم في ديوان وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان وبإشراف الوزير ساسان عوني، وبحضور القنصل العام الصيني في أربيل ني روجي ورئيس بلدية المحافظة مراسم التوقيع على الموافقة لإنشاء قنصلية للصين في أربيل.

وأشار البيان الى تخصيص قطعة ارض على طريق صلاح الدين بحسب اتفاق سابق تم إبرامه أواخر عام 2018 لتشييد بناية القنصلية الصين.

ونوه البيان الى انه وبعد التوقيع على الموافقة سيتم الشروع بتنفيذ أعمال تشييد البناية.

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