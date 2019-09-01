عودة 1449 لاجئا عراقيا من تركيا خلال الاشهر الثلاثة الماضية

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، ان 1449 لاجئا عراقيا عادوا من تركيا خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان ان "94 لاجئا عراقيا عادوا اليوم، من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الاسبوعية للعودة الطوعية".

واكد دوسة ان " الوزارة وفرت حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".

وبحسب البيان فإن "هؤلاء اللاجئين عادوا من محافظات انقرة، جروم، اسكي شهير، سامسون، زونجل داك، زوكلندا، كوتاهيا، جانكري ومحافظة طرابزون".

وأشار البيان الى ان "الوزارة سجلت عودة 1449 لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية".

واكد "استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا".

سوار أحمد