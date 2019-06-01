الفرحة تتحول لمأساة.. مصرع عائلة في حادث مروع في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- لقيت عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص مصرعها، في حادث سير وقع على طريق رئيسي في محافظة دهوك.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء امس بينما كانت الاسرة تشارك في افراح العيد التي تحولت الى مأساة، حسبما قالت شرطة المرور.

وانصدمت سيارة العائلة مع سيارة اخرى على طريق باعدري - الشيخان مما اسفر ايضاً عن اصابة ستة اشخاص بجروح خطرة.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور دهوك آزاد طه لكوردستان 24 إن السيارتين كانتا سيارة أجرة وهيونداي توكسون وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى في دهوك.

وكانت إحدى العائلات كوردية بينما العائلة الاخرى عربية.