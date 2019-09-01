نيجيرفان بارزاني يؤكد على اهمية التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

اربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على اهمية التنسيق و التعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لمسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق غريغوري كودر والوفد المرافق في اربيل وفق ما افاد بيان لموقع رئاسة الاقليم.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على اهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، لافتا الى اهمية مشاركة القوات الأمريكية في الآلية المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة تهديدات داعش.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن الارتياح للأجواء الإيجابية للعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية والحوار من أجل حل المشاكل بين الجانبين وفق ماذكر البيان.

وتباحث الجانبان الأوضاع الأمنية للمناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وسلطا الضوء بشكل خاص على أوضاع محافظة كركوك وأطرافها ومنطقتي سنجار وسهل نينوى، وأكدا على حماية الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وشدد بارزاني على ضرورة استمرار المشاركة الأمريكية في عملية توحيد البيشمركة والإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة شاكراً المساعدات التي قدمتها إلى الآن في هذا المجال.

وأشاد غريغوري كودر بدور البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب مؤكدا استمرار المساعدة الأمريكية للبيشمركة ولإقليم كوردستان.

سوار أحمد