خانقين تعلن الثلاثاء عطلة تشمل "ملاك كوردستان وديالى"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة المحلية في مدينة خانقين، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء بمناسبة ذكرى النصر على تنظيم داعش.

وقبل ذلك، هنأ رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي العراقيين بالمناسبة وقال إنه تقرر تعطيل الدوام غداً للاحتفاء بها.

وقالت قائممقامية خانقين في بيان "استنادا للإعلان الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر نعلم الإخوة المواطنين بأن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية احتفالا بيوم النصر".

وأضاف البيان أن العطلة ستشمل الدوائر والمؤسسات الرسمية كافة بما فيها تلك التي على ملاك إقليم كوردستان ومحافظة ديالى.

وخانقين من المدن المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتخضع منذ أواخر عام 2017 لسيطرة القوات العراقية.