برلمان كوردستان يطعن في قانون "يحرم النازحين من الادلاء باصواتهم"

اربيل (كوردستان 24)- سجل برلمان اقليم كوردستان شكوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي سيحرم الاف النازحين من الادلاء بأصواتهم.

وقالت رئيس لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم جوان يونس لكوردستان 24 "ابدينا الاعتراض في نهاية شهر آب اغسطس الماضي على مواد القانون المعدل والذي يحصر تصويت النازحين في مناطقهم الاصلية".

وبينت يونس ان اللجنة قامت بتكليف فريق من المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونية والطعن بتلك المادة في مسعى لالغائها بعد ان وافقت رئاسة برلمان اقليم كوردستان على المقترح.

وتابعت "كلفنا محاميا للطعن في القانون وعقدنا اليوم اجتماعا معه وهو سيسافر بدوره الى بغداد الاسبوع المقبل للمثول امام المحكمة الاتحادية".