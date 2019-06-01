بالصور | النيران تلتهم حافلة ايرانية تقل 30 راكباً في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نشب حريق هائل في حافلة سياحية تقل عشرات الركاب دون وقوع إصابات بشرية.

والتهمت النيران الحافلة بالكامل امس السبت على الطريق الدولي الذي يشق اربيل ليربط بلدة سوران بمنطقة خليفان وصولاً الى ايران.

واشتعلت النيران تحديداً عند مصيف كلي علي بك، وهو مقصد سياحي في الاقليم وخصوصاً خلال الصيف حيث تلامس درجات الحرارة نصف درجة الغليان.

وقال عماد ريكاني مدير الدفاع المدني في بلدة سوران لكوردستان 24 "كان الأوتوبيس قادماً من مدينة أورمية في إيران إلى أربيل".

وكان على متن الحافلة 30 راكباً لم يصب احد منهم بأذى.

وأضاف ريكاني أن النيران شبت في الحافلة "بسبب مشكلة فنية".

وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

وقال ريكاني "تسبب الحادث فقط في أضرار مالية... وتم إنقاذ جميع الركاب وهم بصحة جيدة".