توضيح بخصوص توحيد مواليد المكلفين بواجب الدفاع الذاتي بمناطق الادارة

أربيل (كوردستان 24)- وضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في مناطق الادارة الذاتية، شيرين قمر بخصوص توحيد مواليد المكلفين بواجب الدفاع الذاتي في مناطق الادارة.

واصدر مكتب الدفاع الذاتي قرارا بتخفيض مواليد المكلفين بأداء واجب الدفاع الذاتي (التجنيد الإجباري) إلى عام 1990.

وقالت شيرين قمر لكوردستان 24 ان القرار يسري بدءا من تاريخ اصداره على كافة مناطق الادارة.

واكدت ان حاملي دفاتر الخدمة والذين مواليدهم 1986 أو 1987 أو 1988 سوف يتم اعفاؤهم من الخدمة.

واشارت قمر الى ان الشباب الكورد السوريين المقيمين في اقليم كوردستان والذين لاتسري عليهم شروط التجنيد، لن تكون هناك اي ملاحقات بحقهم في حال عودتهم الى مناطق الادارة.

وكانت سن التكليف سابقا مختلفة من منطقة الى اخرى، ففي الرقة ودير الزور كان السن محدداً بمواليد عام 1990، اما في إقليمي الجزيرة وكوباني فكان يبدأ بمواليد 1986، اما منبج فكان عام 1988.

وتبلغ مدة واجب الدفاع الذاتي 12 شهرا.