نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال في النجف

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر محلية في النجف السبت أن ناشطاً مدنياً نجا من محاولة اغتيال بعدما فتح مسلحون النار على سيارته في المدينة.

ومسلم الزرفي هو أحد الناشطين البارزين في النجف ويعمل في مجال التربية ويترأس تجمع "صانعي الأجيال"، وفق ما أفادت المصادر.

وقال أحد المصادر المحلية لكوردستان 24 إن الزرفي أصيب في ساقه بعدما أمطر المسلحون سيارته بوابل من الرصاص وسط المدينة.

وذكرت مصادر أخرى أن احدى الرصاصات اخترقت السيارة وأصابت الناشط في ساقه ونقل على إثر ذلك الى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب إحصاءات رسمية فقد قتل ما يصل الى 30 ناشطاً معظمهم شاركوا في الاحتجاجات التي تفجرت أواخر العام الماضي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

وقُتل في الاحتجاجات إجمالاً نحو 500 شخص وأصيب آلاف آخرون في بغداد والنجف ومدن الجنوب الأخرى منذ تشرين الأول أكتوبر 2019.