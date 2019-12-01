مظلوم عبدي: ستكون هناك خطوات لبناء الثقة بين الكورد ونقدر موقف كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، اليوم الاثنين، ان الايام المقبلة ستشهد خطوات لبناء الثقة بين الكورد، فيما وجه الشكر لاقليم كوردستان.

واطلق كوباني في وقت سابق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، رحب بها الجانبان.

ونشر كوباني على حسابه في موقع تويتر "نتائج جهودنا من اجل وحدة الموقف الكوردي ايجابية، وفي الايام المقبلة ستكون هناك خطوات لبناء الثقة وفي هذا الصدد نشكر ونقدر عاليا الموقف الايجابي لاقليم كوردستان".

سوار احمد