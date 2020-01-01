هجوم صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر عراقية رسمية أن المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد تعرضت الى هجوم صاروخي جديد لكنه لم يوقع خسائر بشرية.

وهذا أحدث هجوم تتعرض له المنطقة التي تضم مقار الحكومة والسفارات الأجنبية بعد هجمات مماثلة استهدفت على وجه التحديد السفارة الأمريكية.

وبحسب خلية الإعلام الأمني الرسمية، فان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الولايات المتحدة غالباً ما تتهم جماعات مرتبطة بإيران بشن هجمات على المنطقة شديدة التحصين.