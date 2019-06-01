للمرة الأولى.. تدشين خط بري عراقي الى ارمينيا عبر ايران

اربيل (كوردستان 24)- انطلقت صباح اليوم اول حافلة عراقية الى ارمينيا سالكة طريقاً برياً وبشكل تجريبي عبر ايران وذلك للمرة الاولى في تاريخ العراق.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان إن هذه الخطوة تأتي في اطار "تطوير النقل الدولي والانفتاح على دول الجوار والدول الاقليمية".

ونقل البيان عن شركة نقل المسافرين أن وفداً من وزارة النقل دشن الخط بعد انطلاق الحافلة من بغداد مروراً بإيران وصولاً الى ارمينيا.

وأضافت أن هذا الخط سيفتح "آفاقا جديدة" في مجال السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري.

وجاء في البيان "تم وضع خطط مدروسة لإنجاح هذا الخط وتسخيره لخدمة العراق في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية".

وأشار الى أن الرحلة التي انطلقت صباح اليوم ستكون تجريبية.

وقالت وزارة النقل إن العراق وإيران وارمينيا سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً اواخر الشهر الجاري "لتذليل العقبات التي قد تعترض سبل انجاح هذا الخط".