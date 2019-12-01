العراق يستقبل العام الجديد بحداد لثلاثة أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام حزناً على ضحايا القصف الأمريكي على قوات تابعة للحشد الشعبي في بلدة القائم غربي الأنبار.

وقُتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله العراقية وأصيب 55 آخرون بجروح في القصف الذي شنته طائرات أمريكية يوم الأحد على موقع للجماعة في البلدة الواقعة على الحدود السورية.

وتقول واشنطن إن الضربات جاءت ردا على هجمات صاروخية على قوات عسكرية يتمركز فيها أمريكيون وآخرها هجوم على قاعدة في كركوك أدى الى مقتل متعاقد مدني أمريكي.

وندد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بالهجوم ووصفه بانه "اعتداء آثم" ستكون عواقبه وخيمة.

ولاحقاً، وجه عبد المهدي بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم على أرواح ضحايا القصف الأمريكي في القائم، حسبما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة.

يأتي هذا في وقت تجمع فيه آلاف من أنصار الحشد الشعبي أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات.

ويقول مراسل كوردستان 24 في بغداد إن المحتجين رشقوا البوابة بالحجارة فيما أقدم آخرون على إحراق إطارات في محيط جدار السفارة.

وأطلقت حراس السفارة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لمنعهم من اقتحام المبنى.

وكان من بين المشاركين في محاولة اقتحام السفارة، زعيم منظمة بدر وتحالف الفتح هادي العامري وزعيم جماعة أهل الحق قيس الخزعلي.