نيران ورصاص.. ليلة دامية تقتل كوردياً وتصيب آخرين قرب كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر في الشرطة المحلية الخميس إن احد الشبان الكورد قتل فيما اصيب آخرون بجروح بعد ليلة دامية قادها تنظيم داعش في بلدة داقوق جنوب كركوك.
وهذا احدث هجوم يشنه تنظيم داعش على السكان وقراهم في المنطقة الزراعية التي تقع في اطار مساحات كان محيطها بقبضة مسلحي التنظيم في السنوات القليلة الماضية.
وتحت جنح الظلام، تسلل عدد من مسلحي داعش الى قرية الافتخارات (حفت تغار) الواقعة على بعد 35 كيلومتراً جنوب كركوك، ثم اضرموا النيران في حقول زراعية.
وقالت المصادر الامنية لكوردستان 24 إنه وبعدما تصاعدت السنة اللهب من الحقول الزراعية هرع المزارعون الى اخماد الحرائق، إلا أن تنظيم داعش اقام كمينا لهم.
وبحسب مراسل كوردستان 24 سوران كامران، فان مسلحي التنظيم فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة صوب المزارعين المحليين.
وذكرت مصادر امنية وطبية أن الهجوم اودى بحياة احد الشبان المزارعين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
ونقل المصابون الى مستشفى داقوق.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن اهالي القرية خاضوا اشتباكات مع مسلحي داعش. ولم يذكر البيان ما اذا كانت المواجهات قد اوقعت قتلى في صفوف المهاجمين.
وذكر البيان أن داعش احرق محاصيل زراعية.
وسبق أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحرائق التي لا تزال تطال محاصيل القمح والشعير في مناطق عديدة من العراق وسوريا.
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