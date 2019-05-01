نيران ورصاص.. ليلة دامية تقتل كوردياً وتصيب آخرين قرب كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر في الشرطة المحلية الخميس إن احد الشبان الكورد قتل فيما اصيب آخرون بجروح بعد ليلة دامية قادها تنظيم داعش في بلدة داقوق جنوب كركوك.

وهذا احدث هجوم يشنه تنظيم داعش على السكان وقراهم في المنطقة الزراعية التي تقع في اطار مساحات كان محيطها بقبضة مسلحي التنظيم في السنوات القليلة الماضية.

وتحت جنح الظلام، تسلل عدد من مسلحي داعش الى قرية الافتخارات (حفت تغار) الواقعة على بعد 35 كيلومتراً جنوب كركوك، ثم اضرموا النيران في حقول زراعية.

وقالت المصادر الامنية لكوردستان 24 إنه وبعدما تصاعدت السنة اللهب من الحقول الزراعية هرع المزارعون الى اخماد الحرائق، إلا أن تنظيم داعش اقام كمينا لهم.