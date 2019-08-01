عبد المهدي يلغي الموافقات الخاصة بالطيران ويحصر منحها بيده

اربيل (كوردستان 24)- حصر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية بيده.

وجاء ذلك، يوم امس الاربعاء، خلال ترأس عبد المهدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني.

ومن جملة القرارات التي خرج بها الاجتماع الغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية سواء كانت للاستطلاع أو الاستطلاع المسلح أو الطائرات المقاتلة او المروحية او المسيرة بكل انواعها.

ويشمل القرار جميع الجهات العراقية وغير العراقية، وحصر الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا.

ودعا عبد المهدي كافة الجهات الى الالتزام التام بهذاالتوجيه مشيرا الى ان اي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادي يتم التعامل معه من الدفاعات الجوية بشكل فوري .

سوار احمد