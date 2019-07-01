مسرور بارزاني يستعرض خارطة الطريق للسنوات الاربعة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- استعرض رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني خارطة الطريق التي ستعمل وفقها كابينته الحكومية للاربع سنوات المقبلة.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال مقال له نشر في صحيفة واشنطن بوست الامريكية بعنوان "لماذا حكومة اقليم كوردستان في بداية مرحلة جديدة!".

وقال بارزاني "نرغب خلال السنوات الاربع المقبلة في تجاوز الصعوبات والازمات التي مررنا بها خلال الاعوام الاخيرة وان نتبوأ مكانة دولية افضل، نحن نريد بدء مرحلة جديدة".

وتابع "بصفتي رئيسا للوزراء فسأتخذ طريقا جديدا مميزا لتجاوز الصعوبات وذلك بالاعتماد على مكاسبنا".

وقال "لقد حاربنا تنظيم داعش بالنيابة عن العالم وتحملنا التكلفة وكذلك حصتنا من الموازن المالية من بغداد وقضية احتضان الاقليم للنازحين واللاجئين وكل هذا خلف ديونا على اقليم كوردستان تقدر بمليارات الدولارات".

ولفت بارزاني الى انه "ورغم كل هذا فإن الاقليم استمر في تحالفه وصداقته للغرب وهناك معلومات مؤكدة عن افشالنا لعمليات ارهابية كانت ستتم في الخارج".

واضاف بارزاني "سأقوم بحزمة اصلاحات بحيث تطال كافة القطاعات وبحيث يكون اقتصاد حكومتي قويا ومتنوعا ليجلب الرفاهية للجميع ونؤكد على ان حكومتنا ستكون حكومة خدمية لا العكس".

وشدد بارزاني على ضرورة تنظيم العلاقات بين اربيل وبغداد مؤكدا انه سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن فيها.

وقال "هذه العلاقة ومنذ 16 عاما الماضية كانت على الدوام تتسم بالتشنج وحان الوقت لتصحيحها وتنظيمها".

ودعا بارزاني المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم اقليم كوردستان من اجل بناء اقتصاد قوي.

سوار أحمد