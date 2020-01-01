سقوط قتلى بعد محاولة الأمن فض اعتصامات العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية وطبية، بسقوط قتلى لدى محاولة قوات الأمن فض مخيمات المعتصمين بالقوة في بغداد ومدن الجنوب.

وقُتل في بغداد أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن التي قتلت ايضاً ثلاثة آخرين في مدينة الناصرية الجنوبية مساء أمس السبت، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح بعد أن منعوا قوات الأمن من مداهمة مخيمات الاحتجاج.

وتحركت قوات الأمن لفض الاحتجاجات بالقوة منذ أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب دعمه للمظاهرات التي تفجرت منذ تشرين الأول أكتوبر 2019.