سقوط قتلى بعد محاولة الأمن فض اعتصامات العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية وطبية، بسقوط قتلى لدى محاولة قوات الأمن فض مخيمات المعتصمين بالقوة في بغداد ومدن الجنوب.
وقُتل في بغداد أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن التي قتلت ايضاً ثلاثة آخرين في مدينة الناصرية الجنوبية مساء أمس السبت، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر لكوردستان 24 إن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح بعد أن منعوا قوات الأمن من مداهمة مخيمات الاحتجاج.
وتحركت قوات الأمن لفض الاحتجاجات بالقوة منذ أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب دعمه للمظاهرات التي تفجرت منذ تشرين الأول أكتوبر 2019.
وبعدما توقف الصدر عن دعم الاحتجاجات، شرعت القوات الأمنية في إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد.
وتدفق آلاف المحتجين الى ساحات الاحتجاج بعد محاولات اقتحامها واجبروا قوات الأمن على التراجع في بغداد ومدن الجنوب.
وردد المحتجون شعارات مناهضة للصدر.
وفي تسجيل مصور نشر على شبكة الإنترنت، يظهر عشرات المتظاهرين وهم يهتفون "شلع.. قلع.. واللي قالها وياهم"، في إشارة الى الصدر الذي قال مراراً إنه لن ينخرط مجدداً في العملية السياسية حيث قاد مظاهرات سابقة لإزاحة الفاسدين جميعاً.
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