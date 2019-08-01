الايزيدية فايزة تنال حريتها وتعود لحضن ذويها

اربيل (كوردستان 24)- نالت فتاة ايزيدية اخرى حريتها وعادت الى حضن ذويها بعد سنوات على اختطافها من قبل تنظيم داعش.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الشابة الايزيدية فائزة كمال تحررت من مخيم الهول بشمال سوريا ووصلت اليوم الاحد لعائلتها في سنجار.

وفائزة البالغة من العمر 17 عاما وهي من سكان قرية وردية التابعة لناحية كرعزير كانت تقيم في مخيم الهول الذي يحوي الاف العوائل لتنظيم داعش.

ويقيم في مخيم الهول نحو 70 الفا من عوائل تنظيم داعش وقد تم اخراج عدد كبير من النساء والاطفال الايزيديين من بينهم.

وبحسب احصائيات مكتب المختطفات في كوردستان فإن الفين و908 شخص لا يزالون في قبضة التنظيم منهم الف و323 امرأة و585 رجلا.

ونزح 360 الف يزيديا من مناطقهم بعد اجتياح تنظيم داعش سنجار في اب اغسطس 2014، حيث ارتكب ابشع الجرائم من قتل وسبي واختطاف بحق الايزيديين.

سوار أحمد