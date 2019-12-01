مسرور بارزاني: نأمل ان تلتزم حكومة بغداد المقبلة بالاتفاقات مع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ان حكومة الاقليم تنتظر من الحكومة الاتحادية المقبلة ان تلتزم باتفاقاتها مع اقليم كوردستان.

ولا يزال الجدل كبيرا في العراق بخصوص حكومة جديدة للعراق بعد ان قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته بطلب من المرجعية الدينية.

وقال مسرور بارزاني للصحفيين "العلاقات بيننا وبين بغداد جيدة، ونحن بانتظار ان نعرف مآلات الوضع في بغداد".

وجاءت تعليقات بارزاني، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مراسم انجاز مشروع استراتيجي في اربيل.

وقال مسرور بارزاني "نأمل أن نتمكن نحن وبغداد من تنفيذ المشاريع التي اتفق عليها الجانبان".

واشار بارزاني الى ان الامر متوقف على الحكومة المقبلة لبغداد ومدى التزامها بالاتفاقات بين اربيل وبغداد.

سوار احمد