مسرور بارزاني يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني (يناير) 2020، نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له.

وسلط الجانبان خلال اللقاء، الضوء على آخر تطورات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة، كذلك تباحثا في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

ونقل نائب وزير الخارجية الروسي، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن الى رئيس حكومة إقليم كوردستان.

كما وجه المبعوث الروسي دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كوردستان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ.

واتفق الجانبان على أهمية تهدئة الأوضاع في العراق وسوريا، وشددا على تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الإرهاب ولاسيما تنظيم داعش، الى جانب التأكيد على الدور المحوري لإقليم كوردستان في استقرار المنطقة.