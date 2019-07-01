غارة اسرائيلية تستهدف جنوبي درعا السورية

اربيل (كوردستان 24)- شنت إسرائيل في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء هجوما صاروخيا على مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا وفق ما افادت وسائل اعلام سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" والتلفزيون الحكومي أن "العدوان الإسرائيلي" استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة، دون الإبلاغ عن إصابات لكن هناك أضرار في الممتلكات.

ولم تذكر قناة الإخبارية المملوكة للدولة أي تفاصيل لكنها قالت إن الهجوم استهدف منطقة تل الحارة التي تولت الفصائل المسلحة الايرانية السيطرة عليها بعد ان كانت نقطة تمركز للقوات الروسية وفقا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية.

وتل الحارة منطقة استراتيجية في محافظة درعا الجنوبية وتطل على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وكانت هذه المنطقة قاعدة رادارات رئيسية للجيش الروسي لسنوات طويلة إلى أن سيطرت عليها المعارضة المسلحة في عام 2014 قبل أن يستعيدها الجيش السوري مرة أخرى العام الماضي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إلى أن الهجمات على سوريا كانت "إسرائيلية على الأرجح" وبحسب محللين فإن الهجوم الإسرائيلي ربما استهدف "ميليشيات مسلحة" تدعمها إيران تتمركز في المنطقة.

وقامت اسرائيل بشن مئات الغارات الجوية منذ بداية الصراع المسلح بها في عام 2011، مستهدفة القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومليشيات تتبع إيران وحزب الله حلفاء النظام.

سوار أحمد