نيجيرفان بارزاني ومسؤول امريكي: القضاء التام على داعش يستلزم شرطين

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نجيرفان بارزاني ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منع تمويل الإرهاب المارشال بيلينغسلي على ان القضاء التام على تنظيم داعش يستلزم شرطين.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لبيلينغسلي في عاصمة اقليم كوردستان اربيل وفق ما افاد بيان لرئاسة كوردستان.

وبحسب البيان فقد اكد الجانبان على ان القضاء التام على داعش والفكر المتطرف يحتاج إلى تجفيف مصادر تمويل داعش والمنع الكامل لتحركات التنظيم ونشاطاته المالية.

واشارا الى ان تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدوليين.

وبحث نيجيرفان بارزاني والمارشال بيلينغسلي علاقات اربيل – بغداد وفرص العمل والاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان والعراق من قبل المستثمرين الأجانب وتقديم التسهيلات لهم.

كما تمت مناقشة النظم المصرفية في العراق وإقليم كوردستان وسبل تطويرها وربطها بالنظم العالمية، والتعاون والتنسيق مع البنك الدولي لتحسين حالة القطاع الاقتصادي والمصرفي في إقليم كوردستان والعراق، والأوضاع الاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان بصورة عامة وأوضاع قطاع الطاقة على وجه الخصوص.